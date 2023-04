Video | Cambiasso | ' ' Quando Mourinho mi fece passare la paura dei rigori' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... passione_inter : ????Cambiasso sulla panchina dell'Inter? ?Si ma a quali condizioni? Ne abbiamo parlato con ????@stebellentani -

Prima della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter, terminata 0 - 2, l'ex centrocampista nerazzurro, ...... il derby italiano tra Milan e Napoli : il match sarà visibile attraverso l'App Primedi ... In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban. ...ECCO ILIL TABELLINO DEL MATCH INTER " PALERMO 5 - 3 INTER (4 - 3 - 1 - 2) : Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Chivu (46 Santon); J. Zanetti,, Muntari; Stankovic; Eto'o, Balotelli ...

Cambiasso e l’aneddoto sui rigori in Benfica-Inter: "Fu Mourinho a farmi passare la paura" Sky Sport

El Cuchu racconta negli studi di Sky Sport un suo Benfica-Inter molto particolare: "Era un'amichevole e mi ricordo molto bene il pre partita. Mourinho mi chiese se 'I rigori li tiri'. E io risposi ...Le parole del Cuchu: "Pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, speriamo che in quelle Onana sia fondamentale per l'Inter" ...