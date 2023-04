VIDEO – Benfica-Inter 0-2, Champions League: gol e highlights della partita (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benfica-Inter, match di andata dei quarti di Champions League 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei nerazzurri in attesa della sfida di ritorno a San Siro. Questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata all’Estádio da Luz da Sky Sport. VIDEO – Benfica-Inter termina sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku dal dischetto. Straordinaria la prestazione di tutta la squadra in trasferta in uno stadio e contro una squadra sicuramente non semplice, anzi. Straordinaria soprattutto la prestazione di Alessandro Bastoni, che prima disegna l’assist perfetto per la testa di Barella, poi si ripete anche su Denzel Dumfries che ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023), match di andata dei quarti di2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei nerazzurri in attesasfida di ritorno a San Siro. Questo ilcon i gol e gligiocata all’Estádio da Luz da Sky Sport.termina sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku dal dischetto. Straordinaria la prestazione di tutta la squadra in trasferta in uno stadio e contro una squadra sicuramente non semplice, anzi. Straordinaria soprattutto la prestazione di Alessandro Bastoni, che prima disegna l’assist perfetto per la testa di Barella, poi si ripete anche su Denzel Dumfries che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : Incontri a Lisbona ???? Durante la diretta notturna in città, quante possibilità c’erano che il primo tifoso del Ben… - marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - fcin1908it : VIDEO / Benfica-Inter, l'arrivo del pullman nerazzurro al da Luz - PresMoratti : #BenficaInter Questa squadra non è in crisi Questa squadra è composta da gente che in base alla competizione gi… - Meoz88 : RT @Mirko_par99: Inzaghi che torna a casa in moto dopo Benfica - Inter -