Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2023 ore 15:30

Viabilità DEL 12 APRILE ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SULLA VIA DEL MARE CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE OSTIA TRA RACCORDO E VIA DI MEZZO CAMINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L'OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA SULLA FERROVIA METRomaRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO È INTERROTTO NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE ...

