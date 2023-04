Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2023 ore 10:30 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Viabilità DEL 12 APRILE ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRMAZIONE Roma SUD E Roma FIUMICINO E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SCODE VERSO Roma ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023)DEL 12 APRILE ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRMAZIONESUD EFIUMICINO E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SCODE VERSOANCHE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONEDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prontotaxi_6645 : A Roma, nella Terrazza del Pincio, si svolgerà la #cerimonia nazionale della Polizia di Stato, per i suoi 171 anni.… - romamobilita : #Roma #viabilità Sabato pomeriggio manifestazioni, con corteo, sono previsti a San Basilio, al Quadraro e in Centro… - romamobilita : #Roma #viabilità Sabato pomeriggio cerimonia commemorativa a San Lorenzo, possibili temporanee deviazioni per le linee di bus C3, 71 e 492 - romamobilita : #Roma #viabilità Venerdì, dalle 19, corteo al Pigneto - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in via Laurentina, la #RomaTpl segnala rallentamenti sulle linee bus 789 e 763. -