Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2023 ore 08:45 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Viabilità DEL 12 APRILE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA DOVE SI STA IN CODA TRA CASILINA E VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI IN IMMISSIONE SULLA DIRAMAZINE Roma SUD DA TORRENOVA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMETNANA CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ CODE IN DIRIRZONE RACCORDO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIIUSTINIANA, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA, SEMPRE IN DIREZIONE Roma SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA CODE PER LAVORI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023)DEL 12 APRILE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA DOVE SI STA IN CODA TRA CASILINA E VIA APPIA CON RIPERCUSSIONI IN IMMISSIONE SULLA DIRAMAZINESUD DA TORRENOVA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMETNANA CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ CODE IN DIRIRZONE RACCORDO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIIUSTINIANA, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA, SEMPRE IN DIREZIONESULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA CODE PER LAVORI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO ...

