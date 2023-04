Via dalla Seta? Che bivio prendere tra Cina, Usa ed Europa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che la Cina abbia mire imperiali, è chiaro anche a un bambino. Che il governo di Pechino abbia intenzione di dividere l’Europa dagli Stati Uniti, è altrettanto palese. Che l’imperatore Xi Jinping intenda approfittare della guerra scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina per avvantaggiarsene sulla vicenda Taiwan, appare sempre più evidente, giorno dopo giorno. Del resto, il Dragone asiatico non un tipo prodigo di regali. Se sostiene Putin e se contesta l’America, nonostante il suo sbandierato proposito di facilitare la trattativa tra Mosca e Kiev, lo fa mirando a un tornaconto, frutto di uno scambio di questo tenore: l’America cessi di proteggere Taiwan e lui, Xi, cesserà di proteggere Putin sulla questione ucraina. Joe Biden, ovviamente, non può mai accettare un do ut des di tal guisa. Se lo accettasse, perderebbe prestigio e reputazione presso i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che laabbia mire imperiali, è chiaro anche a un bambino. Che il governo di Pechino abbia intenzione di dividere l’dagli Stati Uniti, è altrettanto palese. Che l’imperatore Xi Jinping intenda approfittare della guerra scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina per avvantaggiarsene sulla vicenda Taiwan, appare sempre più evidente, giorno dopo giorno. Del resto, il Dragone asiatico non un tipo prodigo di regali. Se sostiene Putin e se contesta l’America, nonostante il suo sbandierato proposito di facilitare la trattativa tra Mosca e Kiev, lo fa mirando a un tornaconto, frutto di uno scambio di questo tenore: l’America cessi di proteggere Taiwan e lui, Xi, cesserà di proteggere Putin sulla questione ucraina. Joe Biden, ovviamente, non può mai accettare un do ut des di tal guisa. Se lo accettasse, perderebbe prestigio e reputazione presso i ...

