“Vi sta fregando”. Isola dei Famosi, bomba su Cristina Scuccia: la soffiata: “Qua lo sanno tutti” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Manca meno di una settimana alla partenza dell’Isola dei Famosi 2023 e immancabile sono polemiche e chiacchiere: nelle ultime ore a far discutere sono alcune rivelazioni su Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina (conosciuta ai tempi di XFactor) che prenderà pare all’edizione. Un’edizione molto criticata con Pier Silvio Berlusconi che pare sia intervenuto in prima persona per evitare la deriva trash già vista durante l’ultima edizione del GF Vip 7 con tanto di bacchettata per Signorini e concorrenti. Secondo Dagospia infatti: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p…ostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici”. Dichiarazioni che erano state smentite da Onestini che era stato categorico. “Non c’era niente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Manca meno di una settimana alla partenza dell’dei2023 e immancabile sono polemiche e chiacchiere: nelle ultime ore a far discutere sono alcune rivelazioni su, l’ex suor(conosciuta ai tempi di XFactor) che prenderà pare all’edizione. Un’edizione molto criticata con Pier Silvio Berlusconi che pare sia intervenuto in prima persona per evitare la deriva trash già vista durante l’ultima edizione del GF Vip 7 con tanto di bacchettata per Signorini e concorrenti. Secondo Dagospia infatti: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p…ostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici”. Dichiarazioni che erano state smentite da Onestini che era stato categorico. “Non c’era niente ...

