"Vi dico una cosa sul Real": poi Carlo Ancelotti gela tutti e fugge via (Di mercoledì 12 aprile 2023) Carlo Ancelotti: un allenatore, un vincente, e una persona che non perde mai la calma e non alza i toni. Ma quando vuole, con sorriso ed eleganza, sa come togliersi i sassolini, anzi i macigni, dalla scarpa. Come è successo in conferenza a Madrid, prima della sfida di Champions con il Chelsea. Si parla di lui come uomo spogliatoio, poi l'addetto stampa chiude la conferenza. Ancelotti lo guarda e gli dice: "Aspetta". Ha ancora voglia di dire una cosa: eccola. Ancelotti entra nel merito: "Se riusciremo a vincere la coppa del Re vorrà dire che questa squadra, in due anni, avrà vinto tutti i titoli a disposizione. C'è chi non ci riesce in una vita intera". Ancelotti: “Col Chelsea non decisiva, ma vogliamo una notte magica” Il riferimento è a chi critica lui o il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023): un allenatore, un vincente, e una persona che non perde mai la calma e non alza i toni. Ma quando vuole, con sorriso ed eleganza, sa come togliersi i sassolini, anzi i macigni, dalla scarpa. Come è successo in conferenza a Madrid, prima della sfida di Champions con il Chelsea. Si parla di lui come uomo spogliatoio, poi l'addetto stampa chiude la conferenza.lo guarda e gli dice: "Aspetta". Ha ancora voglia di dire una: eccola.entra nel merito: "Se riusciremo a vincere la coppa del Re vorrà dire che questa squadra, in due anni, avrà vintoi titoli a disposizione. C'è chi non ci riesce in una vita intera".: “Col Chelsea non decisiva, ma vogliamo una notte magica” Il riferimento è a chi critica lui o il ...

