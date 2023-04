“Vi dico io una cosa”. Eros Ramazzotti, partite notizie su di lui: la reazione non si fa attendere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Eros Ramazzotti più furioso che mai, dopo la notizia privata su di lui e la fidanzata. Per diverse ore non si è fatto che parlare del cantante e non per quanto concerne la figlia Aurora Ramazzotti e il suo nipotino Cesare Augusto. L’artista era già finito nel mirino degli hater perché pare non avesse ancora incontrato il neonato, a causa dei suoi impegni lavorativi. Nella giornata del 12 aprile è poi venuta fuori quest’altra informazione clamorosa sul suo conto e lui non ci ha visto più ed è esploso. In particolare, Eros Ramazzotti ha pubblicato un’Instagram story per respingere con forza quella notizia privata che coinvolgeva anche la sua fidanzata. Una situazione sicuramente spiacevole per lui, che non si sarebbe mai aspettato di dover intervenire pubblicamente per smentire ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)più furioso che mai, dopo la notizia privata su di lui e la fidanzata. Per diverse ore non si è fatto che parlare del cantante e non per quanto concerne la figlia Aurorae il suo nipotino Cesare Augusto. L’artista era già finito nel mirino degli hater perché pare non avesse ancora incontrato il neonato, a causa dei suoi impegni lavorativi. Nella giornata del 12 aprile è poi venuta fuori quest’altra informazione clamorosa sul suo conto e lui non ci ha visto più ed è esploso. In particolare,ha pubblicato un’Instagram story per respingere con forza quella notizia privata che coinvolgeva anche la sua fidanzata. Una situazione sicuramente spiacevole per lui, che non si sarebbe mai aspettato di dover intervenire pubblicamente per smentire ...

