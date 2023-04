Verissimo dice no ai gieffini ma Nikita Pelizon non ci sta e risponde a tono sui social (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cosa sta succedendo a Verissimo e nei programmi di Canale5? Si continua a parlare di un possibile veto messo da Pier Silvio Berlusconi per tenere lontano il trash dalla sua tv e dopo un taglio ai naufraghi pronti per partire per l’Isola dei Famosi, ecco che arriva quello per gli ospiti di Verissimo. Silvia Toffanin non ospiterà gli ultimi gieffini usciti dalla casa tenendo fuori concorrenti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà oltre alla trionfatrice Nikita Pelizon. A sottolineare la decisione di Verissimo è stato The Pipol Gossip che ha sottolineato lo stop di Verissimo al Grande Fratello Vip rinunciando quindi ad avere in studio i finalisti e la stessa vincitrice con grande delusione da parte dei fan. Non sappiamo se cambierà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cosa sta succedendo ae nei programmi di Canale5? Si continua a parlare di un possibile veto messo da Pier Silvio Berlusconi per tenere lontano il trash dalla sua tv e dopo un taglio ai naufraghi pronti per partire per l’Isola dei Famosi, ecco che arriva quello per gli ospiti di. Silvia Toffanin non ospiterà gli ultimiusciti dalla casa tenendo fuori concorrenti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà oltre alla trionfatrice. A sottolineare la decisione diè stato The Pipol Gossip che ha sottolineato lo stop dial Grande Fratello Vip rinunciando quindi ad avere in studio i finalisti e la stessa vincitrice con grande delusione da parte dei fan. Non sappiamo se cambierà ...

