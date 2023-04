Verissimo, arriva la prima intervista a Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti. E sul fronte Gf Vip 7… (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domenica 16 aprile, a Verissimo, Silvia Toffanin intervisterà, tra i tanti ospiti, anche l’amica e collega Ilary Blasi. Secondo quanto rivelato da TvBlog, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, che inizierà il prossimo 17 aprile, rilascerà la sua prima intervista dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Tuttavia, non è dato sapere se la Blasi parlerà della rottura con l’ex calciatore della Roma. Né tantomeno del suo attuale compagno, Bastian Muller. Negli studi di Cologno Monzese, la moglie di Pier Silvio Berlusconi ‘spezzerà’ il tabù legato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Com’è noto, infatti, era stata annunciata la mancata ospitata, diversamente da quanto accaduto in passato, dei finalisti del ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domenica 16 aprile, a, Silvia Toffanin intervisterà, tra i tanti ospiti, anche l’amica e collega. Secondo quanto rivelato da TvBlog, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, che inizierà il prossimo 17 aprile, rilascerà la suala fine del matrimonio con. Tuttavia, non è dato sapere se laparlerà dellacon l’ex calciatore della Roma. Né tantomeno del suo attuale compagno, Bastian Muller. Negli studi di Cologno Monzese, la moglie di Pier Silvio Berlusconi ‘spezzerà’ il tabù legato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Com’è noto, infatti, era stata annunciata la mancata ospitata, diversamente da quanto accaduto in passato, dei finalisti del ...

