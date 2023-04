Ventola | «L’Inter è forte | se tornano gli attaccanti sono perfetti»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicolaha commentato la vittoria delcontro il Benfica in Portogallo alla Bobo Tv. CRITICO – Nicolaè rimasto soddisfatto da quanto visto in campo dal. Ha però una critica da fare ai nerazzurri: «Se devo essere critico secondo me potevano essere fatte meglio le ripartenze. Hanno sbagliato l’ultimo passaggio. Glidevono fare meglio, si devono sbloccare., seanche in fase realizzativa si arriva alla perfezione. Inzaghi a Bastoni chiedeva come stava ogni 15 minuti. Vanno fatti i complimenti anche a Onana. Ha fatto una grande partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...