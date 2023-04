Venezia-Palermo: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari devono vincere per evitare i playout che, allo stato attuale, sarebbero sicuri, mentre i rosanero, dopo l’ultima frenata casalinga, devono tornare a vincere per sperare nei playoff. Venezia-Palermo si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo. Venezia-Palermo: LE probabili formazioni Venezia(3-5-2): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli Palermo(3-5-2): Pigliacelli, Marconi, Mateju, Nedelcerau, Verre, Segre, Gomes, Saric, Aurelio, Brunori, Soleri. All. Corini dove vederla IN TV Il match sarà visibile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari devono vincere per evitare i playout che, allo stato attuale, sarebbero sicuri, mentre i rosanero, dopo l’ultima frenata casalinga, devono tornare a vincere per sperare nei playoff.si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Penzo.: LE(3-5-2): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli(3-5-2): Pigliacelli, Marconi, Mateju, Nedelcerau, Verre, Segre, Gomes, Saric, Aurelio, Brunori, Soleri. All. CoriniIN TV Il match sarà visibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, verso il Venezia: venerdì 14 aprile Corini in conferenza stampa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, verso Venezia: Bettella in dubbio, Graves più vicino al rientro in difesa - Mediagol : Palermo, verso il Venezia: venerdì 14 aprile Corini in conferenza stampa - Mediagol : Palermo, verso Venezia: Bettella in dubbio, Graves più vicino al rientro in difesa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, male contro il Cosenza: playoff complicati, Venezia e Benevento spartiacque -

Venezia - Palermo, limitazioni per il settore ospiti: le info utili e i prezzi Stadionews.it Palermo, verso il Venezia: venerdì 14 aprile Corini in conferenza stampa I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ... Palermo, Segre: “Grande rammarico per i fischi, cercheremo di trasformarli in applausi. Ottavo posto dista tre punti...” Il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, commenta così il momento dei ... “Tra qualche giorno saremo a Venezia, ci attende una gara insidiosa, difficile, contro una squadra che si difende e ... I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, commenta così il momento dei ... “Tra qualche giorno saremo a Venezia, ci attende una gara insidiosa, difficile, contro una squadra che si difende e ...