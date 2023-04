Venezia-Palermo: info settore ospiti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si allega file pdf scaricabile fornito dalla società ospitante con le informazioni per l’acquisto dei biglietti per la gara Venezia-Palermo, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00 allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia. CLICCA QUI PER IL DOWNLOAD Fonte articolo e foto: www.Palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si allega file pdf scaricabile fornito dalla società ospitante con lermazioni per l’acquisto dei biglietti per la gara, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00 allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di. CLICCA QUI PER IL DOWNLOAD Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

