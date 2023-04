Veggente Trevignano, Gisella Cardia e i presunti miracoli: «Così ho moltiplicato la pizza e gli gnocchi» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Veggente Trevignano - Prima della sua fuga, in una video intervista per il canale YouTube di un blogger cattolico, un tale di nome Alberto Caccialanza, la sedicente Veggente della Madonna... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 aprile 2023)- Prima della sua fuga, in una video intervista per il canale YouTube di un blogger cattolico, un tale di nome Alberto Caccialanza, la sedicentedella Madonna...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gisella Cardia, la ‘veggente di Trevignano', rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. 'Da due anni n… - ilfoglio_it : La tragicomica vicenda di Trevignano Romano, con la 'veggente' che fa il giro dei talk pomeridiani per raccontare q… - SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - nonleggerlo : Ezio Greggio, Carlo Calenda, gli gnocchi della veggente di Trevignano: Hogwarts siamo noi - mementofuori : RT @christianraimo: Berlusconi in ospedale, omaggiato dai fan che si fanno l'Italia in treno. La veggente di Trevignano che moltiplica gnoc… -