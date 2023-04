Valentina Persia ricorda L’Isola dei Famosi e parla del suo alter ego (Di mercoledì 12 aprile 2023) Valentina Persia da ben tre edizioni fa parte del cast fisso dello show comico OnlyFun, in onda su Nove e condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers. Intervistata da TvBlog l’attrice ha parlato del proprio alter ego che ha creato e minuziosamente elaborato per portarlo sul palco della trasmissione. “In tv porto questa donna famelica, desiderosa e speranzosa di trovare il suo uomo, ovviamente è una maschera che vive sul palco, che dopo tolgo, perché sono una mamma a casa con le ciabatte e con i capelli arruffati. Però grazie a questo programma mi dà la possibilità di giocare e di gigionare con quello che è simpaticamente il mio alter ego”. Come abbiamo però visto a L’Isola dei Famosi, Valentina Persia è tutt’altro che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 aprile 2023)da ben tre edizioni fa parte del cast fisso dello show comico OnlyFun, in onda su Nove e condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers. Intervistata da TvBlog l’attrice hato del proprioego che ha creato e minuziosamente elaborato per portarlo sul palco della trasmissione. “In tv porto questa donna famelica, desiderosa e speranzosa di trovare il suo uomo, ovviamente è una maschera che vive sul palco, che dopo tolgo, perché sono una mamma a casa con le ciabatte e con i capelli arruffati. Però grazie a questo programma mi dà la possibilità di giocare e di gigionare con quello che è simpaticamente il mioego”. Come abbiamo però visto adeiè tutt’altro che ...

