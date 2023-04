Vaccini, chiusure, terapie domiciliari: parte la commissione d’inchiesta Covid (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il dado è tratto, o quasi. La commissione Affari sociali della Camera ha adottato il testo base per l’istituzione di una commissione bicamerale d’inchiesta sul Covid. Il voto a favore è arrivato da tutti i partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma anche dagli esponenti del Terzo Polo. Sono usciti dall’aula invece gli esponenti del centrosinistra e del M5S, che ai tempi della pandemia di Sars-Cov-2 si sono trovavano al governo sotto la guida di Giuseppe Conte. Su cosa indaga Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a martedì 18 aprile. Secondo quanto si apprende dalla bozza del testo base circolata in queste ore, la commissione d’inchiesta dovrebbe indagare sulle chiusure imposte dal governo Conte e sulle restrizioni, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il dado è tratto, o quasi. LaAffari sociali della Camera ha adottato il testo base per l’istituzione di unabicameralesul. Il voto a favore è arrivato da tutti i partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma anche dagli esponenti del Terzo Polo. Sono usciti dall’aula invece gli esponenti del centrosinistra e del M5S, che ai tempi della pandemia di Sars-Cov-2 si sono trovavano al governo sotto la guida di Giuseppe Conte. Su cosa indaga Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a martedì 18 aprile. Secondo quanto si apprende dalla bozza del testo base circolata in queste ore, ladovrebbe indagare sulleimposte dal governo Conte e sulle restrizioni, ...

