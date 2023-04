Utero in affitto. Manifesti choc di Pro Vita Famiglia: Figli non si comprano (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Roma, 12 aprile 2023. «I Figli non si comprano, l'Utero in affitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l'immagine di un bambino in un barattolo - trattato come un prodotto da comprare in un supermercato - e con l'invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme. Manifesti tra l'altro già vandalizzati a Bergamo. I Figli nascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno dei due genitori, per i desideri ideologici di chi vuole avere “Figli” a qualsiasi costo. Far diventare l'Utero in affitto reato universale è un'esigenza non più rimandabile e proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Roma, 12 aprile 2023. «Inon si, l'indiventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l'immagine di un bambino in un barattolo - trattato come un prodotto da comprare in un supermercato - e con l'invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme.tra l'altro già vandalizzati a Bergamo. Inascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno dei due genitori, per i desideri ideologici di chi vuole avere “” a qualsiasi costo. Far diventare l'inreato universale è un'esigenza non più rimandabile e proprio ...

