Utero in affitto, le femministe danno l'altolà alla Schlein: "Mercato dannoso e degradante. Va vietato" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Più di cento femministe hanno inviato una Lettera aperta alla segretaria del Partito Democratico per chiederle un incontro, in cui manifestarle il loro "profondissimo dissenso contro la surrogazione di maternità (gpa). Oggi da troppe parti raccontata come solidarietà quando invece consiste in un Mercato dannoso e degradante. È in corso uno spostamento del dibattito pubblico dalla surrogazione di maternità alla condizione giuridica dei nati a seguito dell'accesso a questa pratica – si spiega in una nota – che serve a costruire un racconto di discriminazione dei bambini per abituare la società ad accettare la surrogazione". Si sa che la segretaria sul tema ha manifestato molta ambiguità. E per questo loro le danno una sorta di ultimatum. Sia chiara e lo ...

