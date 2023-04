Utero in affitto, i giudici contro le coppie gay: cosa si muove in Procura (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sembra un accanimento morale, ma trattasi di semplice buonsenso giuridico. Non v'è nulla di persecutorio nel fatto che pure a Padova –come già a Milano- sull'iscrizione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali si muovano ora i piemme; e che il caso politico si sposti nella valutazione asettica del tribunale. Si parla di trentadue bambini, tutti figli di coppie di mamme, i cui dati anagrafici, nell'assenza del recepimento italiano del «certificato di filiazione europeo», sono stati trascritti d'imperio dall'inizio del primo mandato del sindaco Dem Sergio Giordani, anno 2017. Ma era ampliamente prevista la richiesta dei documenti per decisione della Procura della Repubblica; la quale Procura potrebbe -lo farà quasi sicuramente- decidere la nullità della trascrizione stessa. La Procura non è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sembra un accanimento morale, ma trattasi di semplice buonsenso giuridico. Non v'è nulla di persecutorio nel fatto che pure a Padova –come già a Milano- sull'iscrizione all'anagrafe dei figli diomogenitoriali si muovano ora i piemme; e che il caso politico si sposti nella valutazione asettica del tribunale. Si parla di trentadue bambini, tutti figli didi mamme, i cui dati anagrafici, nell'assenza del recepimento italiano del «certificato di filiazione europeo», sono stati trascritti d'imperio dall'inizio del primo mandato del sindaco Dem Sergio Giordani, anno 2017. Ma era ampliamente prevista la richiesta dei documenti per decisione delladella Repubblica; la qualepotrebbe -lo farà quasi sicuramente- decidere la nullità della trascrizione stessa. Lanon è un ...

