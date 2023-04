Usa, Trump: "Non rinuncerò mai a corsa Casa Bianca" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Washington, 12 apr. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. "Non mi ritirerò" - ha detto - dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ''Non è il mio genere, non lo farei'' ha detto lui stesso nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. Contro di lui, ha detto Trump, è in corso ''il vecchio processo sovietico'' che usa la tecnica del ''mostrami l'uomo, ti mostrerò il crimine''. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Washington, 12 apr. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldnon rinuncerà a candidarsi a guidare la. "Non mi ritirerò" - ha detto - dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ''Non è il mio genere, non lo farei'' ha detto lui stesso nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. Contro di lui, ha detto, è in corso ''il vecchio processo sovietico'' che usa la tecnica del ''mostrami l'uomo, ti mostrerò il crimine''.

Trump:mi ricandido anche se condannato 5.30 Trump:mi ricandido anche se condannato Trump ha promesso che "non abbandonerà mai" la corsa alla Casa Bianca del 2024 nonostante sia stato ...nulla gli impedirebbe di correre per la presidenza Usa, ... Quale il futuro dell'Occidente ... per ora, mira a guadagnare il tempo Cina meno pericolosa della Russia Il suo modello di sviluppo è incompatibile coi conflitti Usa, incriminato Donald Trump: Lui:"E'una persecuzione politica" Il ... Novità Usa: uno può scegliere a che razza vuole appartenere Usa, Trump si ricandida alla Casa Bianca: il ritorno dell'America comincia oggi Il partito repubblicano è diviso: Il governatore della Florida Ron DeSantis, principale potenziale rivale, ha accusato ... 5.30:mi ricandido anche se condannatoha promesso che "non abbandonerà mai" la corsa alla Casa Bianca del 2024 nonostante sia stato ...nulla gli impedirebbe di correre per la presidenza, ...... per ora, mira a guadagnare il tempo Cina meno pericolosa della Russia Il suo modello di sviluppo è incompatibile coi conflitti, incriminato Donald: Lui:"E'una persecuzione politica" Il ...si ricandida alla Casa Bianca: il ritorno dell'America comincia oggi Il partito repubblicano è diviso: Il governatore della Florida Ron DeSantis, principale potenziale rivale, ha accusato ... Usa Weekly News, Trump in tribunale a New York: “Non sono colpevole”. Biden non commenta Sky Tg24 Usa, Trump: “Non rinuncerò mai a corsa Casa Bianca” (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. “Non mi ritirerò” – ha detto – dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. "Non abbandonerò mai la corsa alla Casa Bianca" È quanto ha affermato l'ex presidente USA Donald Trump ai media statunitensi. Su Biden: "Non è in grado di ricandidarsi a livello fisico o mentale". Donald Trump ha promesso di "non abbandonare mai" ... (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. “Non mi ritirerò” – ha detto – dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato.È quanto ha affermato l'ex presidente USA Donald Trump ai media statunitensi. Su Biden: "Non è in grado di ricandidarsi a livello fisico o mentale". Donald Trump ha promesso di "non abbandonare mai" ...