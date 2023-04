Usa, Trump: “Non rinuncerò mai a corsa Casa Bianca” (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex presidente: "Contro di me in corso il vecchio processo sovietico" L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. “Non mi ritirerò” – ha detto – dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ”Non è il mio genere, non lo farei” ha detto lui stesso nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. Contro di lui, ha detto Trump, è in corso ”il vecchio processo sovietico” che usa la tecnica del ”mostrami l’uomo, ti mostrerò il crimine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex presidente: "Contro di me in corso il vecchio processo sovietico" L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldnon rinuncerà a candidarsi a guidare la. “Non mi ritirerò” – ha detto – dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ”Non è il mio genere, non lo farei” ha detto lui stesso nel corso di una intervista esclusiva a Fox News. Contro di lui, ha detto, è in corso ”il vecchio processo sovietico” che usa la tecnica del ”mostrami l’uomo, ti mostrerò il crimine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

