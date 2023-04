Usa, Trump: "Non rinuncerò mai a corsa Casa Bianca" (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non rinuncerà a candidarsi a guidare la Casa Bianca. "Non mi ritirerò" - ha detto - dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ''Non è il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldnon rinuncerà a candidarsi a guidare la. "Non mi ritirerò" - ha detto - dalle presidenziali anche se dovesse essere condannato. ''Non è il ...

