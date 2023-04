USA, Trump non molla: “Non abbandono la corsa alla Casa Bianca” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nonostante il procedimento giudiziario nessun dietrofront da parte dell’ex Potus Donald Trump continua per la propria strada. L’ex Presidente degli Stati Uniti, incriminato con 34 capi d’accusa, ha spiegato di non voler rinunciare alla corsa alla Casa Bianca del 2024. “Non mi ritirerei mai. Non è il mio stile. Non lo farei”. Poi ha parlato anche dell’attuale numero uno degli Stati Uniti Joe Biden, vedendo molto difficile la sua partecipazione alle elezioni del 2024. Non vedo come sia possibile. Non è una questione di età… Non credo che possa farlo. Non vedo Biden in grado di farlo dal punto di vista fisico o mentale. Non lo vedo”. Infine non è mancato un commento sulla politica internazionale. “Il mondo è impazzito, sta esplodendo, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nonostante il procedimento giudiziario nessun dietrofront da parte dell’ex Potus Donaldcontinua per la propria strada. L’ex Presidente degli Stati Uniti, incriminato con 34 capi d’accusa, ha spiegato di non voler rinunciaredel 2024. “Non mi ritirerei mai. Non è il mio stile. Non lo farei”. Poi ha parlato anche dell’attuale numero uno degli Stati Uniti Joe Biden, vedendo molto difficile la sua partecipazione alle elezioni del 2024. Non vedo come sia possibile. Non è una questione di età… Non credo che possa farlo. Non vedo Biden in grado di farlo dal punto di vista fisico o mentale. Non lo vedo”. Infine non è mancato un commento sulla politica internazionale. “Il mondo è impazzito, sta esplodendo, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in ...

