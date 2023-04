USA pre-apertura: Futures in cauto rialzo in vista della lettura dell’IPC (Di mercoledì 12 aprile 2023) I Futures di Wall Street erano in leggero rialzo prima della campanella di mercoledì, mentre gli investitori si preparavano a ricevere i dati sull’inflazione tanto attesi. Alle 1210 BST, i Futures del Dow Jones erano in rialzo dello 0,22%, mentre quelli dell’S&P 500 e del Nasdaq-100 avevano aperto rispettivamente dello 0,13% e dello 0,03%. Martedì first appeared on Periodico Daily. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Idi Wall Street erano in leggeroprimacampanella di mercoledì, mentre gli investitori si preparavano a ricevere i dati sull’inflazione tanto attesi. Alle 1210 BST, idel Dow Jones erano indello 0,22%, mentre quelli dell’S&P 500 e del Nasdaq-100 avevano aperto rispettivamente dello 0,13% e dello 0,03%. Martedì first appeared on Periodico Daily.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : USA pre-apertura: Futures in cauto rialzo in vista della lettura dell’IPC - periodicodaily : USA pre-apertura: Futures in cauto rialzo in vista della lettura dell’IPC - ChartMind : Le borse asiatiche hanno registrato una flessione mercoledì, in vista dei dati dell'inflazione USA in arrivo più ta… - LoganCulver6 : @prageru Pre 1913 USA - nikollhoti : @USEmbassyTirana BONOERA AMASADORE USA YURI KIM E AIUTANTE SECRRERIO PRE EROPEN GRABRIEL ECOBAR DA… -