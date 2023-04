USA, cosa accadrà se la pillola abortiva Mifepristone sarà messa al bando (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mifepristone è la pillola abortiva più utilizzata in USA, il metodo più sicuro ed efficace di aborto farmacologico, ma ora un’azione legale in Texas minaccia di ritirare il farmaco dagli scaffali a livello nazionale, come riporta la BBC. La sentenza, emessa dal giudice federale del Texas Matthew Kacsmaryk, che ha condannato la pillola come pericolosa nonostante i molteplici studi abbiano dimostrato il contrario, si applicherebbe a tutto il Paese. Kacsmaryk ha ora sospeso la sua decisione per sette giorni per dare all’amministrazione Biden il tempo di ricorrere in appello. Se venerdì la corte d’appello, però, si rifiuterà di sospendere la sentenza di Kacsmaryk, è probabile che l’amministrazione Biden si appelli all’Alta Corte. Ma cosa succederebbe se Mifepristone ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023)è lapiù utilizzata in USA, il metodo più sicuro ed efficace di aborto farmacologico, ma ora un’azione legale in Texas minaccia di ritirare il farmaco dagli scaffali a livello nazionale, come riporta la BBC. La sentenza, edal giudice federale del Texas Matthew Kacsmaryk, che ha condannato lacome pericolosa nonostante i molteplici studi abbiano dimostrato il contrario, si applicherebbe a tutto il Paese. Kacsmaryk ha ora sospeso la sua decisione per sette giorni per dare all’amministrazione Biden il tempo di ricorrere in appello. Se venerdì la corte d’appello, però, si rifiuterà di sospendere la sentenza di Kacsmaryk, è probabile che l’amministrazione Biden si appelli all’Alta Corte. Masuccederebbe se...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Quando non ha idea di cosa fare, questo Governo usa la propaganda. Non sanno gestire e regolarizzare l’immigrazione… - ladyonorato : Cosa può esserci di più chiaro del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, per dimost… - ladyonorato : Su queste dichiarazioni dissento fortemente. Si può essere critici rispetto a vari punti, ma quanto detto qui non è… - Ehi_befree : @inverso_l @MedBunker Escamotage per cosa? L'Italia è piena di italiani con genitori stranieri e il contrario. Pers… - Scontrosadrya : RT @valy_s: Il senatore USA Rubio critica le parole di #Macron dicendo che se la #UE non intende essere coinvolta nella “questione #Taiwan”… -