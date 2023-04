Urso: “Lo spazio è il made in Italy del futuro. Oggi parte il progetto Iride, primo traguardo del Pnrr” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il settore italiano industriale dello spazio è il made in Italy del futuro'”. Così il ministro Adolfo Urso a margine della presentazione del team e della timeline del grande progetto italiano Iride di Osservazione della Terra. Che è stato presentato Oggi a Frascati dalla direttrice del Centro dell’Esa in Italia, Simonetta Cheli. “L’Italia è uno dei leader mondiali nelle attività spaziali. Per questo il governo ha deciso di investire molto nei progetti dell’Esa”, ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy. “Oltre 3 miliardi di euro. Per questo abbiamo destinato le risorse del Pnrr a questi progetti così significativi come Iride”. Urso battezza il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il settore italiano industriale delloè ilindel'”. Così il ministro Adolfoa margine della presentazione del team e della timeline del grandeitalianodi Osservazione della Terra. Che è stato presentatoa Frascati dalla direttrice del Centro dell’Esa in Italia, Simonetta Cheli. “L’Italia è uno dei leader mondiali nelle attività spaziali. Per questo il governo ha deciso di investire molto nei progetti dell’Esa”, ha sottolineato il ministro delle Imprese e delin. “Oltre 3 miliardi di euro. Per questo abbiamo destinato le risorse dela questi progetti così significativi come”.battezza il ...

