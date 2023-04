Urso: "Costellazione satelliti Iride è il primo dei traguardi stabiliti dal Pnrr" (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 "Il progetto Iride è il primo dei traguardi stabiliti dal Pnrr". Lo ha affermato il ministro del Made in Italy e delle imprese Adolfo Urso al Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) di Frascati durante la presentazione del progetto Iride, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. Urso ha parlato alla fine della presentazione delle aziende che entro il 2026 realizzeranno la Costellazione satellitare italiana con il supporto dell'Esa e dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 "Il progettoè ildeidal". Lo ha affermato il ministro del Made in Italy e delle imprese Adolfoal Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) di Frascati durante la presentazione del progetto, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra.ha parlato alla fine della presentazione delle aziende che entro il 2026 realizzeranno lasatellitare italiana con il supporto dell'Esa e dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

