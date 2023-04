Uomini e Donne, Witty pubblica una clip inedita di Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo la scelta (Video) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Circa un mese fa Federico Nicotera ha scelto di lasciare Uomini e Donne con la sua corteggiatrice Carola Carpanelli. I due amatissimi ex protagonisti del dating show di Canale 5 sono più affiatati che mai tant’è che, come hanno rivelato a Verissimo, hanno deciso di iniziare a convivere. Per questo motivo, lei ha scelto di trasferirsi a Roma, lasciando definitivamente il suo appartamento ad Alessandria. dopo il primo mese insieme, Federico e Carola sono stati protagonisti di un Video pubblicato sul siti di Witty Tv. La redazione di Uomini e Donne, infatti, ha regato alla coppia qualche giorno di relax presso una spa. Nel filmato, l’ex tronista e l’ex ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Circa un mese faha scelto di lasciarecon la sua corteggiatrice. I due amatissimi ex protagonisti del dating show di Canale 5 sono più affiatati che mai tant’è che, come hanno rivelato a Verissimo, hanno deciso di iniziare a convivere. Per questo motivo, lei ha scelto di trasferirsi a Roma, lasciando definitivamente il suo appartamento ad Alessandria.il primo mese insieme,sono stati protagonisti di unto sul siti diTv. La redazione di, infatti, ha regato alla coppia qualche giorno di relax presso una spa. Nel filmato, l’ex tronista e l’ex ...

