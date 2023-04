Uomini e Donne spoiler 12 aprile: Andrea e Nicole “si sentono” di nascosto, Cristian va via (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata del 12 aprile di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 11. In tale occasione abbiamo assistito ad un blocco molto movimentato che ha coinvolto Armando Incarnato. Anche quest’oggi si continuerà a parlare di questa faccenda, ma poi l’attenzione si sposterà anche su altro. In particolar modo, infatti, vedremo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata del 12diassisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 11. In tale occasione abbiamo assistito ad un blocco molto movimentato che ha coinvolto Armando Incarnato. Anche quest’oggi si continuerà a parlare di questa faccenda, ma poi l’attenzione si sposterà anche su altro. In particolar modo, infatti, vedremo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - 505ung : RT @svtoyou5: voi uomini andate in giro e scopate senza preservativo… siete letteralmente le malattie veneree che camminano. il problema n… - anty75ss : RT @shakamunilover: Madonna santa che due cojioni! Quando ero ragazzina io c'erano eterosessuali e omosessuali, suddivisi in gay e lesbiche… -