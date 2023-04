“Uomini e Donne”, spaventoso incidente per l’ex cavaliere: le sue condizioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) News Tv. Un ex cavaliere di “Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stato protagonista – suo malgrado – di uno spaventoso incidente. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social, dove è ancora molto seguito. I fan adesso sono in apprensione per le sue condizioni di salute. Molti vogliono sapere come sta. (Continua…) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Diego Tavani pronto a scegliere Aneta: pubblico contro Ida Platano Leggi anche: “Uomini e Donne”, la rivelazione di Diego Tavani dopo aver lasciato il programma con Aneta Buchtova “Uomini e Donne”, spaventoso incidente per l’ex ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) News Tv. Un exdi ““, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stato protagonista – suo malgrado – di uno. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social, dove è ancora molto seguito. I fan adesso sono in apprensione per le suedi salute. Molti vogliono sapere come sta. (Continua…) Leggi anche: “”, Diego Tavani pronto a scegliere Aneta: pubblico contro Ida Platano Leggi anche: “”, la rivelazione di Diego Tavani dopo aver lasciato il programma con Aneta Buchtova “”,per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - margheritasenn2 : RT @gibalda: Per le #donne è impossibile avere un percorso lavorativo uguale a quello degli uomini. Si può migliorare per il futuro. Per il… - magda_razem : RT @RobertoDipiazza: Oggi si celebra anche a #Trieste il 171° Anniversario della fondazione della #PoliziadiStato. Ringrazio le donne e gli… -