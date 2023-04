Uomini e Donne | rissa sfiorata tra Nicole e Roberta | corteggiatore le divide VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata di oggi di, mercoledì 12 aprile, c’è stata unatra. Le due dame non hanno mai nutrito una simpatia reciproca, tuttavia, quest’oggi la situazione è davvero degenerata. L’esponente del trono over si è intromessa in alcune faccende che riguardano la tronista e quest’ultima ha replicato L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - IsaeChia : #UominieDonne, Natalia Paragoni in pronto soccorso al sesto mese di gravidanza: “La pancia era dura e bassa, ci sia… - Alessandro_Amad : RT @corrado_soldato: Occorre rammentare, a due settimane dalla ricorrenza, che i fascisti o 'presunti tali', militari e civili, uomini e do… -

La nuova puntata disi apre con uno spazio dedicato al trono over: due cavalieri sono giunti a conoscere Paola Ruocco e Roberta Di Padua . Si passa poi al trono classico con Nicole Santinelli e i suoi ...Oggi è l'occasione giusta per ringraziare glie lein divisa che ogni giorno svolgono con impegno e dedizione il proprio dovere nelle nostre città e sulle nostre strade per garantire la ...Nicole Santinelli torna al centro studio a, questa volta con Cristian e Carlo. Iniziano nuovi scontri tra la bionda tronista e Roberta Di Padua. Si alzano i toni, con la dama di Cassino che si alza dalla sua postazione del ...

Martedì 11 aprile - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Esempio - l'ha definita - di come lo spirito di servizio delle donne e degli uomini della polizia di Stato porti spesso e volentieri ad andare oltre. A fare cose eccezionali nella normalità". (ANSA).L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la giornata del 13 aprile, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata a partire dalle 14:45 circa. Le anticipazioni rivelano che partirà una ...