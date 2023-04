Uomini e Donne, registrazione 8 aprile: Gianni Sperti attacca Nicole (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile. Gianni Sperti attacca Nicole Santinelli dopo quanto successo nell’ultima registrazione. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dell’8 aprile. In questa puntata proseguono le discussioni iniziate nella registrazione precedente, sia per il trono classico che per quello over. Partiamo, però, dal trono di Luca Daffrè. Il Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023), anticipazioniSantinelli dopo quanto successo nell’ultima. Arrivano le ultime anticipazioni delladidell’8. In questa puntata proseguono le discussioni iniziate nellaprecedente, sia per il trono classico che per quello over. Partiamo, però, dal trono di Luca Daffrè. Il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - sidespirito : bubi barbara barbieri piange sbuffa io non ce la faccio così uomini e donne - Livia_DiGioia : RT @ChiranAngelgela: Credete di essere spiritosi quando fate battute squallide e anche offensive nei confronti degli scomparsi e dei loro f… -