Uomini e Donne non delude mai: ogni puntata è una bomba ad orologeria | Le pillole de La Velenosa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Io Uomini e Donne lo guardo da sempre, ma ammetto che da quando è nato il trono over tutto è diventato più bello! Ma ragazzi miei il trash che ci regala il trono over alle 15 di pomeriggio non ce lo regalano neanche i reality in prima serata. Queen Mary è sicuramente la regina dei sentimenti, dei talenti ma anche del buon sano e vecchio trash. A parte Gemma e Tina che ormai se non ci fossero bisognerebbe inventarle, ma tutto l'insieme ormai è scoppiettante, ogni puntata è una bomba a orologeria. Voglio soffermarmi sulla puntata di ieri quando Aurora Tropea, ha osato dire che Armando Incarnato ha un manager che lo gestisce e che ha fatto i provini sia per l'Isola dei famosi che del GF Vip. Ebbene Armando è schizzato neanche avesse la coda di paglia: è impazzito ...

