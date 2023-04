Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia in crisi? Ultime news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uomini e Donne non si smentisce mai, anche nella puntata di oggi, dove al centro studio, per il trono di Nicole, è successo davvero di tutto. Un bigliettino segreto è circolato tra Nicole e Andrea, e la cosa non ha fatto molto piacere all’interno dello studio. Ma per voi, abbiamo un’altra questione: Luca Salatino e Soraia in crisi. Vediamo quali sono le news che abbiamo a disposizione. Tiziana di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Rosario Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne sono in crisi? Stando ai rumors e alle voci di corridoio che stanno circolando, i protagonisti di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)non si smentisce mai, anche nella puntata di oggi, dove al centro studio, per il trono di Nicole, è successo davvero di tutto. Un bigliettino segreto è circolato tra Nicole e Andrea, e la cosa non ha fatto molto piacere all’interno dello studio. Ma per voi, abbiamo un’altra questione:in. Vediamo quali sono leche abbiamo a disposizione. Tiziana didel Trono Over: chi è, età, lavoro, Rosariodisono in? Stando ai rumors e alle voci di corridoio che stanno circolando, i protagonisti die ...

