Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 12/04/23 (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ proprio vero che le acque chete fr*gne mosce fracicano i ponti. Anvedi Nicole Santinelli – che zitta zitta, con quell’espressione da triglia bollita e quella voce monocorde, giudicava le altre sentendosi stograncaz*o perché “io non mi abbasso al loro livello, Maria” – che bella FIGURADEMMMER*A che ha fatto oggi, oh. Madre mia quant’ho goduto nel vederla passare dal sorrisetto infido mentre dava manco troppo velatamente del mign*ttone a Roberta Di Padua al farfugliamento di frasi sconnesse dopo la clip dove si vedeva Andrea Foriglio che durante un ballo le passava di nascosto un bigliettino perché “pensavo che glielo avessero dato loro, non pensavo fosse così grave!” mentre anche il prode Gianni Sperti le voltava le spalle (perché il prode Gianni Sperti potrà sembrarvi il vostro fanboy numero uno, e probabilmente lo è pure, ma nulla per lui sarà mai più importante che difendere ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ proprio vero che le acque chete fr*gne mosce fracicano i ponti. Anvedi Nicole Santinelli – che zitta zitta, con quell’espressione da triglia bollita e quella voce monocorde, giudicava le altre sentendosi stograncaz*o perché “io non mi abbasso al loro livello, Maria” – che bella FIGURADEMMMER*A che ha fatto oggi, oh. Madre mia quant’ho goduto nel vederla passare dal sorrisetto infido mentre dava manco troppo velatamente del mign*ttone a Roberta Di Padua al farfugliamento di frasi sconnesse dopo la clip dove si vedeva Andrea Foriglio che durante un ballo le passava di nascosto un bigliettino perché “pensavo che glielo avessero dato loro, non pensavo fosse così grave!” mentre anche il prode Gianni Sperti le voltava le spalle (perché il prode Gianni Sperti potrà sembrarvi il vostro fanboy numero uno, e probabilmente lo è pure, ma nulla per lui sarà mai più importante che difendere ...

