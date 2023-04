Uomini e Donne, le ex dame Veronica Ursida e Pamela Barretta fanno delle rivelazioni su Armando Incernato: “Ci sono le chat, ecco cosa diceva!” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti indiscussi per via di alcune segnalazioni, che sono poi scaturite in vere e proprie discussioni. A dire la sua sul cavaliere e fare delle rivelazioni su quest’ultimo è stata dapprima l’ex dama Veronica Ursida, tramite delle Instagram Stories: Io vi dico una cosa… fare le sviolinate alla redazione e su Maria a cosa servono? Sappiamo tutti che Maria è geniale e una donna meravigliosa e la redazione è come una famiglia quando sei là dentro! Però purtroppo chi sputa sempre veleno verso gli altri non guardando il sui ha qualcosa o da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva che in tantissimi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata di ieri diIncarnato è stato uno dei protagonisti indiscussi per via di alcune segnalazioni, chepoi scaturite in vere e proprie discussioni. A dire la sua sul cavaliere e faresu quest’ultimo è stata dapprima l’ex dama, tramiteInstagram Stories: Io vi dico una… fare le sviolinate alla redazione e su Maria aservono? Sappiamo tutti che Maria è geniale e una donna meravigliosa e la redazione è come una famiglia quando sei là dentro! Però purtroppo chi sputa sempre veleno verso gli altri non guardando il sui ha qualo da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva che in tantissimi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - hronir : RT @DavideTomasello: @C3vLocke Ma non è neanche questione donne-uomini – per quanto io sia il primo ad ammettere che una nonna presa a caso… - Rosapeli1 : RT @Teresa02247224: Il 12 aprile 1945 moriva in battaglia il capitano Pietro Maset 'Maso' un alpino che dopo aver combattuto sul fronte gre… -