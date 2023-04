Uomini e Donne, è crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Gli indizi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? I fan che seguono costantemente i movimenti dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne grazie ai loro profili social non hanno potuto fare a meno di notare che da tempo i due non compaiono insieme. Non solo, perché sarebbero distanti anche fisicamente, visto che Luca si trova a Roma, dove sta trascorrendo il periodo di degenza che fa seguito all’operazione chirurgica cui si è sottoposto di recente, mentre Soraia è a Como e non è mai scesa a Roma a trovare il fidanzato. Uomini e Donne gossip, è crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cosa sta succedendo tra? I fan che seguono costantemente i movimenti dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice digrazie ai loro profili social non hanno potuto fare a meno di notare che da tempo i due non compaiono insieme. Non solo, perché sarebbero distanti anche fisicamente, visto chesi trova a Roma, dove sta trascorrendo il periodo di degenza che fa seguito all’operazione chirurgica cui si è sottoposto di recente, mentreè a Como e non è mai scesa a Roma a trovare il fidanzato.gossip, ètra...

