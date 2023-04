Uomini e Donne | due ex di Armando vuotano il sacco | “Di Maria non parla bene | anzi…”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Incarnato in questi giorni è nell’occhio del ciclone per via di quanto è successo a, dove il cavaliere del trono over è stato accusato di avere un manager e di aver fatto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip. L’uomo ha lasciato lo studio infuriato, ma dalle anticipazioni sappiamo che poi è rientrato e ha chiarito la sua posizione. Peccato che due ex dame che lo hanno conosciuto molto, visto che per un periodo sono uscite con lui e sono state anche sue amiche, hanno rivelato altri dettagli sconcertanti che gettano un’ombra sempre più sinistra su, offuscando la sua immagine di “bravo ragazzo”, come si descrive lui.news, le accuse di Veronica Ursida adIncarnato La prima è Veronica ...