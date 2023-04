Uomini e Donne, Diego Tavani coinvolto in un incidente: “Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il buio. Sono vivo per miracolo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Questa notte due fari… lo stritolo (stridio, ndr) delle gomme… un rumore forte… il buio”. Con queste parole l’ex Cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani ha raccontato su Instagram quanto accadutogli nella notte di sabato, alla vigilia di Pasqua, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale da cui si è salvato “per miracolo”. La dinamica non è chiara, così come non Sono stati resi noti né il luogo né la causa dello schianto: “Poi il miracolo guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… ancora posso vedere crescere mio figlio”, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Questa notte duelo(stridio, ndr)unil”. Con queste parole l’ex Cavaliere diha raccontato su Instagram quanto accadutogli nella notte di sabato, alla vigilia di Pasqua, quando è rimastoin unstradale da cui si è salvato “per”. La dinamica non è chiara, così come nonstati resi noti né il luogo né la causa dello schianto: “Poi ilguardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… ancora posso vedere crescere mio figlio”, si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - MinisteroDifesa : #GiornataInternazionale viaggi dell'uomo nello #Spazio 'Umanità ha fatto passi da gigante nella tecnologia spazial… - Novella_2000 : Nicole e Roberta continuano a insultarsi: 'A me gli uomini corteggiano, con te vorrebbero passare una notte' - FQMagazineit : Uomini e Donne, Diego Tavani coinvolto in un incidente: “Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il bui… -