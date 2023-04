Uomini e donne, Cristina Plevani al vetriolo contro Gemma Galgani: ” Massacra un uomo e gli rovina la reputazione” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristina Plevani ha espresso con forza la sua opinione sulla situazione che ha visto protagonista Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e donne, che ha rifiutato il suo corteggiatore dopo aver trascorso del tempo con lui. Nonostante le lamentele di Gemma riguardo alcuni comportamenti di Silvio, i due hanno continuato ad uscire insieme e persino a frequentarsi a casa di lui. Questo atteggiamento ha suscitato numerose critiche da parte degli utenti dei social network, tra cui la stessa Plevani, che ha avuto un ruolo importante nel primo Grande Fratello. Uomini e donne, il gesto di Gemma Galgani Dopo aver lasciato Silvio, Gemma ha cercato di chiarire la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha espresso con forza la sua opinione sulla situazione che ha visto protagonista, la dama del trono over di, che ha rifiutato il suo corteggiatore dopo aver trascorso del tempo con lui. Nonostante le lamentele diriguardo alcuni comportamenti di Silvio, i due hanno continuato ad uscire insieme e persino a frequentarsi a casa di lui. Questo atteggiamento ha suscitato numerose critiche da parte degli utenti dei social network, tra cui la stessa, che ha avuto un ruolo importante nel primo Grande Fratello., il gesto diDopo aver lasciato Silvio,ha cercato di chiarire la ...

