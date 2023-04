Uomini e Donne | Armando Incarnato sbugiardato davanti a tutti | confessa e poi scoppia a piangere

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo le festività pasquali torna il dating show di canale cinque guidato da Maria de Filippi. Nella puntata del 12 aprile ci saranno dei colpi di scena che consentiranno al pubblico di fare maggiore chiarezza su alcuni dei principali protagonisti del Trono Over. A partire dalla bella Gemma che come se non bastasse il periodo piuttosto negativo prenderà un due di picche da Claudio. Sembra non esserci pace per la dama che subirà anche gli attacchi di Tina. per quanto riguarda invece la posizione dile accuse di Aurora nei suoi confronti sembrano farsi ancora più reali, nello specifico, la dama, sembra avere delle prove che certificano il fatto che il cavaliere abbia un manager per curare i suoi interessi all’interno dello studio. Sembra dunque che ci siano dei guai per il cavaliere che sopraffatto dalle emozioni si commuove in studio ea ...