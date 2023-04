Uomini e Donne anticipazioni, Nicole Santinelli abbandona il trono? Ecco quando si registra (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come avviene ormai da un po’ di mesi a questa parte, le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne sono previste per sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, e si terranno nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma. Protagonista del trono classico, oltre al tronista Luca Daffré, sarà la collega Nicole Santinelli, finita nella bufera per via di un bigliettino ricevuto in gran segreto da uno dei suoi corteggiatori, Andrea Foriglio. Non avendo detto nulla del biglietto alla redazione, Nicole è stata attaccata da tutti – in primis da Gianni Sperti, opinionista di fiducia di Maria De Filippi, e dalla dama del trono over Roberta Di Padua – e stando a quanto si mormora in ambienti vicini ai corridoi degli studi Mediaset, la tronista sarebbe in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come avviene ormai da un po’ di mesi a questa parte, lezioni delle nuove puntate disono previste per sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, e si terranno nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma. Protagonista delclassico, oltre al tronista Luca Daffré, sarà la collega, finita nella bufera per via di un bigliettino ricevuto in gran segreto da uno dei suoi corteggiatori, Andrea Foriglio. Non avendo detto nulla del biglietto alla redazione,è stata attaccata da tutti – in primis da Gianni Sperti, opinionista di fiducia di Maria De Filippi, e dalla dama delover Roberta Di Padua – e stando a quanto si mormora in ambienti vicini ai corridoi degli studi Mediaset, la tronista sarebbe in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - marattin : La domanda è questa. L’onere della risposta sta sulle spalle delle donne e degli uomini di buona volontà. O perlome… - PatriotidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni dell… - OnlyHipStarr : RT @xiadrop: le donne non hanno il tempo di suicidarsi perché ci uccidete prima voi uomini -