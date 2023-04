Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile 2023: Riccardo Guarnieri fa la spia e in studio scoppia il caos (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, mercoledì 12 aprile 2023, uno dei protagonisti sarà il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri. L’uomo, infatti, farà da spia alla redazione e alla stessa Maria De Filippi, avendo notato durante un ballo un gesto equivoco tra la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore preferito, Andrea Foriglio. I due si sono scambiati un biglietto (e sono stati visti da Riccardo appunto) e questo genererà letteralmente il caos in studio. Di seguito, vediamo cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5! Uomini e Donne anticipazioni, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella puntata diche andrà in onda oggi pomeriggio, mercoledì 12, uno dei protagonisti sarà il cavaliere del trono over. L’uomo, infatti, farà daalla redazione e alla stessa Maria De Filippi, avendo notato durante un ballo un gesto equivoco tra la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore preferito, Andrea Foriglio. I due si sono scambiati un biglietto (e sono stati visti daappunto) e questo genererà letteralmente ilin. Di seguito, vediamo cosa succederà nella puntata diin onda oggi pomeriggio su Canale 5!, ...

