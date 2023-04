Universitario suicida, sit-in di protesta in ateneo Chieti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Chieti - Un sit in di protesta al fine di favorire la condivisione ed il confronto sui temi del benessere psicologico della componente studentesca dell'ateneo. L'appuntamento è per domani, dalle 10 alle 12, presso il piazzale del polo di Lettere, all'Università 'd'Annunzio' di Chieti Pescara. L'iniziativa è stata promossa dopo il suicidio dello studente pugliese iscritto a Medicina a Chieti, avvenuto lo scorso 6 aprile. La manifestazione, a cura dei rappresentanti degli studenti della lista 360Gradi, della lista di rappresentanza nazionale Unione degli Studenti Universitari e della lista Pas, fanno sapere i promotori, vede già numerose adesioni di realtà associative del territorio di Chieti e di Pescara. Il sit-in, annunciano gli organizzatori, si concluderà con la presentazione di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023)- Un sit in dial fine di favorire la condivisione ed il confronto sui temi del benessere psicologico della componente studentesca dell'. L'appuntamento è per domani, dalle 10 alle 12, presso il piazzale del polo di Lettere, all'Università 'd'Annunzio' diPescara. L'iniziativa è stata promossa dopo il suicidio dello studente pugliese iscritto a Medicina a, avvenuto lo scorso 6 aprile. La manifestazione, a cura dei rappresentanti degli studenti della lista 360Gradi, della lista di rappresentanza nazionale Unione degli Studenti Universitari e della lista Pas, fanno sapere i promotori, vede già numerose adesioni di realtà associative del territorio die di Pescara. Il sit-in, annunciano gli organizzatori, si concluderà con la presentazione di ...

