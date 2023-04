Una cucina senza compromessi (Di mercoledì 12 aprile 2023) A volte sembra che il mondo dell’alta ristorazione abbia perso, o stia perdendo, concretezza. Come se le briciole di pane lasciate sulla tovaglia raccontino ricordi distanti e poco chiari alla memoria. Ma la ristorazione sta cambiando. È sotto gli occhi di tutti. Una piccola rivoluzione che costringe a mettersi in gioco, a guardarsi dentro. E anche a fare quadrare i conti. Daniel Canzian lo sa bene. Chef e imprenditore, che da dieci anni ha aperto il suo ristorante nel cuore del quadrilatero della moda a Milano. «La cucina è arte ed esprime la sua massima raffinatezza attraverso la sintesi, la semplicità e l’equilibrio delle materie prime», ha raccontato alla presentazione del nuovo menu primaverile. È uno di poche parole, preferisce far parlare i piatti e non distrarre le persone sedute a tavola con troppi discorsi, che andrebbero a far perdere il fulcro del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 aprile 2023) A volte sembra che il mondo dell’alta ristorazione abbia perso, o stia perdendo, concretezza. Come se le briciole di pane lasciate sulla tovaglia raccontino ricordi distanti e poco chiari alla memoria. Ma la ristorazione sta cambiando. È sotto gli occhi di tutti. Una piccola rivoluzione che costringe a mettersi in gioco, a guardarsi dentro. E anche a fare quadrare i conti. Daniel Canzian lo sa bene. Chef e imprenditore, che da dieci anni ha aperto il suo ristorante nel cuore del quadrilatero della moda a Milano. «Laè arte ed esprime la sua massima raffinatezza attraverso la sintesi, la semplicità e l’equilibrio delle materie prime», ha raccontato alla presentazione del nuovo menu primaverile. È uno di poche parole, preferisce far parlare i piatti e non distrarre le persone sedute a tavola con troppi discorsi, che andrebbero a far perdere il fulcro del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hana_jonghyun : Riassumo in una parola il ritorno a casa per le vacanze di Pasqua: cagotto. La mia intolleranza al lattosio non mi… - Terry1d23 : Possiamo iniziare la sezione cerco serie Disney di cui non ricordo il nome? Ci stava questa ragazza che prendeva il… - aly223 : Sono contenta che le polpette di mia suocera abbiano fatto 'successo'. È una rompiscatole ma come cucina lei forse… - katiacanducci : RT @slowdancing19: ancora ricordo il fiato sospeso durante la diretta perché non si sapeva se lui fosse andato da lei o semplicemente in cu… - slowdancing19 : ancora ricordo il fiato sospeso durante la diretta perché non si sapeva se lui fosse andato da lei o semplicemente… -