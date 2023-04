Un tifoso aspetta 10 ore fuori dalla casa di Messi: poi l’incontro e l’autografo (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) “I sogni si realizzano”. Lo scrive Juan, tifosissimo di Leo Messi, che ha atteso dieci ore nei pressi dell’abitazione del fuoriclasse del Psg e della Nazionale argentina per un saluto e una FOTO ricordo. Alla fine, ecco l’incontro tanto atteso. “Ho provato a cercare su Internet ma non c’è letteralmente traccia del suo indirizzo – ha raccontato su Instagram -. Un parrucchiere mi ha detto più o meno dov’era. Quando sono arrivato alle 8 del mattino in zona, ci ho messo circa 45 minuti a trovarlo. Alle 15.30 è uscita di casa Antonela Roccuzzo (sua moglie ndr), dopo tre ore è rientrata ma non mi ha dato la possibilità di incontrarlo. A quel punto la situazione è precipitata perché è uscita una guardia giurata, che ha minacciato di chiamare la polizia. Io però non potevo arrendermi; così, all’improvviso, è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “I sogni si realizzano”. Lo scrive Juan, tifosissimo di Leo, che ha atteso dieci ore nei pressi dell’abitazione delclasse del Psg e della Nazionale argentina per un saluto e unaricordo. Alla fine, eccotanto atteso. “Ho provato a cercare su Internet ma non c’è letteralmente traccia del suo indirizzo – ha raccontato su Instagram -. Un parrucchiere mi ha detto più o meno dov’era. Quando sono arrivato alle 8 del mattino in zona, ci ho messo circa 45 minuti a trovarlo. Alle 15.30 è uscita diAntonela Roccuzzo (sua moglie ndr), dopo tre ore è rientrata ma non mi ha dato la possibilità di incontrarlo. A quel punto la situazione è precipitata perché è uscita una guardia giurata, che ha minacciato di chiamare la polizia. Io però non potevo arrendermi; così, all’improvviso, è ...

