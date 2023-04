Un Referendum per la pace in Ucraina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Davanti alla politica che non muove un dito per dire ‘basta alla guerra’ e al rischio crescente che deflagri in un conflitto mondiale, a muoversi è un manipolo di intellettuali italiani che in queste ore stanno proponendo una raccolta firme per un Referendum relativo alla Guerra in Ucraina. Tre quesiti con il primo che mira a chiedere lo stop all’invio di ulteriori armi all’Ucraina, il secondo che si pone l’obiettivo di evitare che cresca la spesa militare, il terzo e ultimo che chiede di potenziare la spesa della Sanità pubblica. Insomma tutte richieste che vanno in senso diametralmente opposto a quanto fin qui fatto dal governo di Giorgia Meloni. Un gruppo di intellettuali italiani sta proponendo una raccolta firme per “Questa campagna referendaria è molto importante perché per la prima volta un popolo europeo può votare su questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Davanti alla politica che non muove un dito per dire ‘basta alla guerra’ e al rischio crescente che deflagri in un conflitto mondiale, a muoversi è un manipolo di intellettuali italiani che in queste ore stanno proponendo una raccolta firme per unrelativo alla Guerra in. Tre quesiti con il primo che mira a chiedere lo stop all’invio di ulteriori armi all’, il secondo che si pone l’obiettivo di evitare che cresca la spesa militare, il terzo e ultimo che chiede di potenziare la spesa della Sanità pubblica. Insomma tutte richieste che vanno in senso diametralmente opposto a quanto fin qui fatto dal governo di Giorgia Meloni. Un gruppo di intellettuali italiani sta proponendo una raccolta firme per “Questa campagna referendaria è molto importante perché per la prima volta un popolo europeo può votare su questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Walter_I_am : @ilfattoblog @fattoquotidiano Calenda parla senza sapare di che parla. Io vorrei sapere chi spinge lui e Salvini a… - sospetto1 : @claudiovelardi @pdnetwork @CarloCalenda @matteorenzi Aspetta!aspetta! Per volontà degli elettori ,dopo il referend… - AngelaGiugno : RT @monfeliangelo: Questo luridissimo MAIALE, in barba al fatto che sull'acqua c'è stato un referendum per tenere l'acqua '' PUBBLICA '' IN… - Beatric16522218 : RT @DalilaAdrower: @ErBovetti Lo so, li hanno importati dalla Slovenia con il progetto #LifeUrsus e con l'approvazione dei trentini dopo un… - ciciarrimpa : @CarriaggioM @AdamartArt La moltiplicazione dei soldati, questa bufala non l'avevo ma sentita ... sei divertenti. S… -