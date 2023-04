Un posto al sole, spoiler: Viola e Damiano, incontro fatale? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovi colpi di scena in vista per il triangolo di Un posto al sole che sta facendo appassionare il pubblico da qualche settimana, ossia quello composto da Viola, Damiano e Rosa. Tutto partirà quando la Picariello, sollecitata da Giulia a rifarsi una vita e a cercare un compagno dopo la fallimentare storia d'amore con Renda, si lascerà nuovamente andare alla passione. Purtroppo, però, la donna ricadrà negli errori del passato e, dopo aver casualmente incontrato il poliziotto al Bar Vulcano, riscoprirà l'antico sentimento e finirà a letto con lui. Dal canto suo, Damiano, quando incontrerà Rosa, sarà fuori di sé dopo aver scoperto che Viola ha deciso di tornare con Eugenio. L'ex agente di scorta della Bruni, in particolare, sarà molto deluso per la scelta della ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovi colpi di scena in vista per il triangolo di Unalche sta facendo appassionare il pubblico da qualche settimana, ossia quello comdae Rosa. Tutto partirà quando la Picariello, sollecitata da Giulia a rifarsi una vita e a cercare un compagno dopo la fallimentare storia d'amore con Renda, si lascerà nuovamente andare alla passione. Purtroppo, però, la donna ricadrà negli errori del passato e, dopo aver casualmente incontrato il poliziotto al Bar Vulcano, riscoprirà l'antico sentimento e finirà a letto con lui. Dal canto suo,, quando incontrerà Rosa, sarà fuori di sé dopo aver scoperto cheha deciso di tornare con Eugenio. L'ex agente di scorta della Bruni, in particolare, sarà molto deluso per la scelta della ...

