Un posto al sole Anticipazioni, Puntate 17-21 Aprile 2023: Clara Scopre il Tradimento! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 17 a venerdì 21 Aprile 2023 e anteprime prossime storyline. Micaela sbugiarda Alberto! Anticipazioni Un posto al sole: un incontro tra Viola e Damiano scatena serie conseguenze per entrambi. Continuano le manipolazioni di Lara per distruggere la coppia Marina-Roberto. Grazie ad un filmato realizzato da Micaela, Clara lascia Alberto che, a sua volta, viene respinto da Diana. Franco teme per la sua stabilità economica. Guai per Michele e Guido! Un video realizzato da Micaela scatenerà un vero putiferio nella coppia Alberto-Clara!

